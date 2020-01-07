إدوارد يستعيد ذكريات تعرفه على زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري إدوارد تفاصيل تعرفه على زوجته وأم أولاده فيفيان سامي.

إدوارد قال إنه شاهد زوجته للمرة الأولى في حفل خطوبته، حيث كانت واحدة من المدعوين، ولكن شاءت الأقدار أن تنقلب الأوضاع وتصبح زوجته.

الفنان المصري قال خلال تواجده مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»: إن زوجته لفتت نظره بسبب أخلاقها وتدينها وحسن أدبها.

إدوارد أضاف: «حضرت خطوبتي على فتاة آخرى، وبعد ذلك انفصلت عن خطيبتي وتعرفت على زوجتي عن طريق صديق مقرب لي متزوجًا من شقيقتها حبيت تدينها وأخلاقها وأدبها، ووالدتي كانت تحبها كثيرًا، وأرى إنها زوجة مثالية عمرنا ما شتمنا بعض ولا مدينا إيدينا على».

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الفنان المصري يشارك حاليا في بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، والذي يقوم ببطولته داليا مصطفى، إنجي المقدم، وإياد نصار.

إدوارد قال إنه غير جلده تماما عندما قدم دوره في مسلسل «ولد الغلابة»، لافتا إلى أنه كان متخوفا من العمل مع المخرج محمد سامي لأنه سمع عن عصبيته، ولكنه وجده متفهم جدا.

«ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، وعدد من النجوم.

كما حقق الفنان نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، وأحمد صلاح حسني، نهال عنبر، وحقق العمل نجاحا في رمضان الماضي.