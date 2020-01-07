وفاة زوجة ابن الفنانة نادية لطفي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد مرور أيام قليلة على احتفال الفنانة المصرية نادية لطفي بعيد ميلادها، دخل القلب حزنها بسبب خبر مفجع.
نادية تلقت خبر محزن عن وفاة زوجة نجلها أحمد اليساري، والتي تدعى دينا أباظة.
وأعلن حساب تابع لفانز نادية لطفي الخبر المحزن من خلال منشور جاء فيه “انتقلت الي رحمه الله تعالي السيدة دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي».
كما أعلن الحساب موعد ومكان العزاء وجاء فيه أن موعد العزاء غدا الثلاثاء 7 يناير بمسجد الشرطة الشيخ زايد.
نادية لطفي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع عدد من الفنانين، كما ذهبت إليها الفنانة إلهام شاهين لتحتفل معها، وعبرت عن سعادتها الشديدة للاحتفال معها بعيد ميلادها في نفس اليوم.
وتتواجد الفنانة نادية لطفي في مستشفى المعادي العسكري، حيث تعرضت لأزمة صحية منذ فترة طويلة، وتتواجد بالمستشفى باستمرار لمتابعة حالتها أولا بأول.
نادية لطفي تعرضت مؤخرا لمشاكل في الرئة، وأكد الأطباء ضرورة خضوعها لعملية جراحية.
وتولى البروفيسور جوزيف اسكندر، إجراء الجراحة لها، وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.
نادية لطفي من مواليد 3 يناير عام 1937، واحدة من جميلات السينما المصرية، وشاركت في الخمسينات والستينات في عدد من الأعمال الهامة الناجحة والتي شاركت فيها كبار النجوم ومنهم عبدالحليم حافظ وأحمد مظهر وعمر الشريف وكمال الشناوي.
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