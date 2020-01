نجل توم هانكس يشاركه فرحة فوزة بالجولدن جلوب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك تشيت هانكس، نجل الممثل والنجم الأمريكي توم هانكس، متابعيه، بلحظات تتويج والده بجائزة شرفية عن مجمل أعماله خلال 40 سنة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، عبر الاستورى الشخصى له بموقع إنستجرام.

نجل النجم العالمي توم هانكس، حرص على مشاركة بعض لحظات من تتويج أبطال فيلم Once Upon a Time in Hollywood، اثناء تتويجهم بجوائز أفضل ممثل مساعد لحساب براد بيت.

وشهد حضور حفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير.

كما جضرت عارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

والجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، شهد حصول الممثل المصرى العالمى رامي يوسف على على جائزة أفضل أداء لممثل بمسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق الفنان العالمي رامي يوسف أثناء تسلمه جائزة Golden globes 2020، قائلا بالعربية، “الله اكبر”، شاكرا الله على فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل جولدن جلوب 2020، وفيما يلى فيديو للحظة إعلان فوز رامى يوسف بالجائرة.