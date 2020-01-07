ميشيل ويليامز أفضل ممثلة بسلسلة محدودة في حفل جولدن جلوب 2020.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فازت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة ميشيل ويليامز البالغة من العمر 39 عاما، بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في سلسلة محدودة او فيلم تلفزيوني عن دورها في مسلسل “Fosse/Verdon” في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2020 في دورته الـ 77، والذي أقيم في مدينة كاليفورنيا فجر يوم الإثنين 6 يناير 2020.

وبالاضافة للنجمة ميشيل ويليامز، كان يتنافس علي الجائزة 5 نجمات مختلفات وهن كايتلين ديفر عن مسلسل “Unbelievable” وجوي كينج عن مسلسل “The Act” وهيلين ميرين عن مسلسل “Catherine The Great” وميريت ويفر عن مسلسل “Unbelievable” وميشيل ويليامز عن مسلسل “Fosse/Verdon”.

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وشهد حضور عدد كبير من النجوم، ومنهم نيكول كيدمان وزوجها كيث اوربان ورامي مالك وسكارليت جوهانسون وسيرشا رونان وتشارليز ثيرون وكريستيان بيل وانتونيو بانديراس وآدم درايفر وتود فيليبس وكيت بلانشيت وآنا دي ارماس وايما تومبسون ولورا ديرن وليوناردو دي كابريو وبراد بيت وايدي مورفي وغيرهم.

والجدير بالذكر أن جوائز الجولدن جلوب، هي مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون، بدأت في عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وهي مجموعة صحفيين أجانب يعملون في هوليوود بولاية كاليفورنيا.

وكانت الجوائز في السابق للأعمال السينمائية، ولكن منذ عام 1956 أصبحت توزع أيضًا للأعمال التلفزيونية.