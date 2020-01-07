رامى يوسف يحصل على جائزة أفضل ممثل أداء بمسلسل تلفزيوني بجولدن جلوب 2020.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاع الممثل المصرى الأصل والأمريكي الجنسية رامي يوسف، البالغ من العمر 28 عاما، الفوز بجائزة جولدن جلوب 2020، بأفضل أداء لممثل بمسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى.

الفنان العالمي رامي يوسف، علق أثناء تسلمه جائزة Golden globes 2020، قائلا بالعربية، “الله اكبر”، شاكرا الله على فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل جولدن جلوب 2020، وفيما يلى فيديو للحظة إعلان فوز رامى يوسف بالجائرة.

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وعقب حصوله على الجائزة، نشر الفنان رامى يوسف صورة له برفقة اخته عبر حسابه الرسمى على “تويتر”، معلقا عليها: “my sister said i still ain’t shit”.

وشهد حضور حفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان.

كما حضرت الحفل أيضا النجمة كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين، وغيرهم.