لورا ديرن تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم درامي بحفل جولدن جلوب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فازت النجمة والممثلة الأمريكية البالغة من العمر 52 عاما، لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم درامي عن دورها في فيلم “Marriage story” في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2020 في دورته الـ 77، والذي أقيم في مدينة كاليفورنيا فجر يوم الإثنين 6 يناير 2020.

ودحل المنافسة علي هذه الجائزة 5 نجمات، وهن كاثي بيتس عن فيلم “Richard Jewell” وآنيت بينينج عن فيلم “The Report” ولورا ديرن عن فيلم “Marriage Story” وجينفر لوبيز عن فيلم “Hustlers” ومارجوت روبي عن فيلم “Bombshell”.

وشهد جضور الحفل الكثير من النجوم مثل نيكول كيدمان وزوجها كيث اوربان ورامي مالك وسكارليت جوهانسون وسيرشا رونان وتشارليز ثيرون وكريستيان بيل وانتونيو بانديراس وآدم درايفر وتود فيليبس وكيت بلانشيت وآنا دي ارماس وايما تومبسون ولورا ديرن وليوناردو دي كابريو وبراد بيت وايدي مورفي وغيرهم.

وجائزة الجولدن جلوب، هي مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون، بدأت في عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وهي مجموعة صحفيين أجانب يعملون في هوليوود بولاية كاليفورنيا، وكانت الجوائز في السابق للأعمال السينمائية، ولكن منذ عام 1956 أصبحت توزع أيضًا للأعمال التلفزيونية.