براد بيت يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد بفيلم درامي في حفل جولدن جلوب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاع النجم والممثل الأمريكي الكبير براد بيت الفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم درامي عن دوره في فيلم “Once Upon A Time In Hollywood” في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2020 في دورته الـ 77 ، والذي أقيم في مدينة كاليفورنيا فجر يوم الإثنين 6 يناير.

وكان يتنافس على الجائزة 5 نجوم مختلفين وهم توم هانكس عن فيلم “A Beautiful Day In The Neighborhood” وانتوني هوبكينز عن فيلم “The Two Popes” وآل باتشينو عن فيلم “The Irishman” وجو بيسكي عن فيلم “The Irishman” وبراد بيت عن فيلم “Once Upon A Time In Hollywood”.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم مثل نيكول كيدمان وزوجها كيث اوربان ورامي مالك وسكارليت جوهانسون وسيرشا رونان وتشارليز ثيرون وكريستيان بيل وانتونيو بانديراس وآدم درايفر وتود فيليبس وكيت بلانشيت وآنا دي ارماس وايما تومبسون ولورا ديرن وليوناردو دي كابريو وبراد بيت وايدي مورفي وغيرهم.

والجدير بالذكر أن الجولدن جلوب، هي مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون، وبدأت في عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وهي مجموعة صحفيين أجانب يعملون في هوليوود بولاية كاليفورنيا.

وكانت الجوائز في السابق للأعمال السينمائية، ولكن منذ عام 1956 أصبحت توزع أيضًا للأعمال التلفزيونية.