رينيه زيلويجر تفوز بجائزة أفضل ممثلة في حفل جولدن جلوب 2020.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365 فازت النجمة الأمريكية رينيه زيلويجر، البالغة من العمر 50 عاما، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Judy، فيما أعلن عن الجائزة النجم المصرى العالمى رامى مالك. وفازت أوليفيا كولمان بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown. فيما حصد خواكين فينيكس جائزة جلودن جلوب 2020 أفضل ممثل عن دوره بفيلم الجوكر. Advertisements بينما فازت لورا ديرن بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story ، فيما فازت أغنية (I’m Gonna) Love Me Again بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية فيلم من فيلم Rocketman وفاز فيلم Missing Link بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أنيميشن متوفقا على أفلام Frozen و “How to Train Your Dragon: The Hidden World” و “Toy Story 4” و “Lion King”، فيما فاز Once Upon a Time in Hollywood بجائزة أفضل سيناريو نالها كوينتن تارانتينو. ونال الممثل المصرى العالمى رامى يوسف جائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق أثناء تسلمه الجائزة قائلا “الله اكبر”. وشهد حضور الحفل الكبير النجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دى أرماس و ويسلى سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وغيرهم.

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