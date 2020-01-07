خواكين فينيكس يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جولدن جلوب 2020.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاع النجم والممثل الأمريكي خواكين فينيكس، الفوز بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره بفيلم الجوكر، لعام 2020 فيما حصدت أوليفيا كولمان جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown.

وعلى جانب أخر، تسلمت لورا ديرن جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story ، فيما فازت أغنية (I’m Gonna) Love Me Again بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية فيلم من فيلم Rocketman

وفي تفس السياق فاز فيلم Missing Link بجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أنيميشن متوفقا على أفلام Frozen و “How to Train Your Dragon: The Hidden World” و “Toy Story 4” و “Lion King”، فيما فاز Once Upon a Time in Hollywood بجائزة أفضل سيناريو نالها كوينتن تارانتينو.

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فيما فاز الفيلم الكورى الجنوبى طفيلى “Parasite” بـجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وفاز أيضا النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا.

وكانت المفاجأة هي فوز الممثل المصرى العالمى رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق أثناء تسلمه الجائزة قائلا “الله اكبر”.

وشهد حضور الحفل، مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون، وغيرهم من النجوم.