خمس نصائح من محمد صلاح للتحكم في الذات

متابعة بتجـــــــــرد: شعبية اللاعب المصري محمد صلاح، هدّاف فريق ليفربول الإنكليزي، في تزايد مستمر سواء على المستوى العربي أو الدولي. لكن هذه الشعبية لم تأتِ من فراغ، وليس لأنه مُجرّد لاعب كرة متميز، فشخصيته أيضاً لها عامل كبير في زيادة حب الجماهير له وحرصهم على متابعة أخباره وكلماته.

حرص محمد صلاح على القراءة…

أكثر من مرة يظهر النجم محمد صلاح وهو يقرأ كتاباً. ولعل أبرز تلك المرّات حين انتشرت صورته على السوشيال ميديا وهو يقرأ كتاب بعنوان “فن اللامبالاة” وهي الصورة التي ساهمت بشكلٍ كبير في انتشار الكتاب وزيادة مبيعاته على مستوى العالم.

هذه المرة نحن أمام كتاب جديد في يد صلاح، وقد نشر إحدى صفحاته عبر “ستوري” الحساب الرسمي له على إنستغرام .

ولخصت هذه الصفحة التي حملت عنوان “قوة التحكم في الذات” 5 طُرق على الشخص اتباعها ليصل إلى ما يتمناه، وهي:

1- التحدث مع الذات

2- الاعتقاد

Advertisements

3- طريقة النظر للأحداث

4- العواطف

5- السلوك

وتأتي هذه الصورة بالتزامن مع أنباء عن غياب صلاح عن حضور حفل الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، لا سيما مع توقّع حصول السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول على الجائزة التي كان أحرزها النجم المصري خلال العاميين الماضيين توالياً، حيث كانت الأخيرة مطلع عام 2019 في السنغال.

لقبين لمحمد صلاح في 24 ساعة فقط

خلال شهير ديسمبر الماضي، تمكن مهاجم ليفربول من إحراز لقب جديد، منحه إياه المركز السويسري للدراسات الرياضية “CIES”، والذي يعد شريكاً تعليمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، وعُرف اللقب باسم “المدفعجي“، وذلك بعد تقييم أداء لاعبي فريق ليفربول الإنكليزي، خلال عام 2019، وهو ما انتهى إلى حصول صلاح مُهاجم الفريق على ذلك اللقب.

وحصل صلاح أيضاً على لقبه الثاني خلال 24 ساعة، وذلك عقب انتهاء مباراة نصف النهائي التي فاز بها ليفربول على منافسه مونتيري المكسيكي، بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ فاز الفرعون المصري بجائزة أحسن لاعب في المباراة. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي حصول محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في مباراة النهائي.