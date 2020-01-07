تطور جديد في قضية تورط دنيا بطمة في حساب “حمزة مون بيبي”.. إليكم قرار المحكمة

متابعة بتجـــــــــرد: بعد اسابيع من التحقيقات، قررت محكمة مغربية بمدينة مراكش، رفع قيمة الكفالة المالية التي فرضت على الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى 500 ألف درهم مغربي وذلك على خلفية تورطها في تشغيل حساب “حمزة مون بيبي”، الذي فضح الحياة الخاصة لبعض الفنانين والمشاهير.

ونشر موقع “آذار” تفاصيل المحاكمة نقلاً عن مصادر قضائية، مؤكداً أن محكمة الاستئناف بمراكش، قضت الإثنين، برفع الكفالة المالية لدنيا بطمة إلى 50 مليون سنتيم، ورفع قيمة الكفالة أيضا بالنسبة لشقيقتها ابتسام بطمة إلى 30 مليون سنتيم.

كما قررت المحكمة الإبقاء على قرار منع السفر، وسحب الجواز من الشقيقتين، في خطوة تدل على أن القضية ستتخذ أبعادا أخرى، خاصة بعد ظهور معلومات جديدة في القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.

وبدورها، تحاول الفنانة المغربية المثيرة للجدل ان تحافظ على هدوئها والظهور امام متابعيها على تطبيق انستغرام بأنها غير مبالية وليس لها أي علاقة بالامر، رغم الشكاوي القضائية ابتي تواجهها بعد الاخبار السيئة التي نشرت بحق بعض المشاهير على ذلك الحساب.