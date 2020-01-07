محمد عبده يهدي جمهوره “نجمتين” مع بداية العام الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: مع بداية العام الجديد، طرح الفنان السعودي محمد عبده أغنية جديدة تحمل اسم “نجمتين” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وجدي فؤاد مهندس ومكساج إيهاب نبيل. “روتانا” أصدرت الأغنية عبر المتاجر الموسيقية الكبرى لتكون بمثابة هديّة لجمهور محمد عبده مع حلول عام 2020. لمشاهدة فيديو أغنية “نجمتين”:

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