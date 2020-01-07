المنتج الأمريكي هارفي واينستين مهدد بـ"السجن مدى الحياة"

من محاكمة هارفي واينستين في نيويورك

وجهت السلطات الأمريكية، الإثنين، اتهامات للمنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بارتكاب جرائم جنسية، بعد ساعات من مثوله أمام محكمة في نيويورك لبدء محاكمته في قضية الاغتصاب المحورية لحركة "مي تو" المناهضة للتحرش.

وقالت جاكي ليسي، المدعية العامة لمنطقة لوس أنجلوس، إن "اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأتين عام 2013 وجهت لواينستين، ولم تكشف هوية الضحيتين".

وأضافت: "نعتقد أن الأدلة ستظهر أن المتهم استغل سلطته ونفوذه للوصول إلى ضحيتيه، ثم ارتكاب جرائم عنيفة بحقهما".

والمنتج الهوليوودي الشهير، المتهم باغتصاب امرأة والاعتداء جنسيا على الأخرى، دفع ببراءته أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك.

ويواجه واينستين "67 عاما" عقوبة "السجن مدى الحياة" إذا أُدين بالاعتداء الجنسي الشره، وهو الاتهام الأكثر خطورة.

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بينما رفضت دونا روتونو، وهي محامية الدفاع الرئيسية عن واينستين في نيويورك، التعليق على الاتهامات في لوس أنجلوس، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات. وأحجم جودا أنجلماير المتحدث باسم واينستين عن التعليق.

وأضافت الاتهامات الجديدة إلى المشاعر المتأججة والتوتر المحيط بمحاكمة واينستين مع بدء اختيار هيئة المحلفين، الثلاثاء.

وقال مدعو لوس أنجلوس: "إن واينستين وامرأة عرفت باسم "جين دو 1" حضرا مهرجانا سينمائيا في هوليوود 17 فبراير/شباط 2013"، حسبما جاء في أوراق القضية.

وأضافت الأوراق: "بعد أن عادت المرأة إلى غرفتها في الفندق، طرق واينستين بابها ودعته للدخول وبعد حديث قصير هجم عليها واغتصبها".

وتابعت: "تزعم جين دو 1 أنها أجلت الكشف عن هذا الاعتداء لأسباب، من بينها أن المتهم هدد حياتها إذا كشفت الأمر".

وقالت ليسي: "إن واينستين يواجه عقوبة السجن لمدة 28 عاما في كاليفورنيا إذا أدين"، مضيفة أنه يجري النظر في حالات أخرى لتوجيه اتهامات.