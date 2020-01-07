بدور عبدالله: ما أتحمل رجل يقولي وين الغدا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة والمنتجة السعودية بدور عبد الله، غضبها من الحديث عن زواجها سرًا من منتج كويتي يتولى شؤون حياتها الخاصة ويدير منزل خاص بها في الكويت، مؤكدة أن الحديث حول هذا الأمر يدعو للضحك كونها تسمعه على مدار يومها.

وأكدت بدور عبد الله في تصريحات تلفزيونية أن الكثيرين يستهيفون المرأة ويعتبرونها غير قادرة على توفير منزل خاص بها وحياة راقية تليق بها، لافتة إلى أن الكثيرين يربطون بين قدرة المرأة على أن تعيش حياة كريمة وبحالة مادية جيدة بوجود رجل وراءها.

وأردفت الفنانة السعودية قائلًة، إن الحديث حول تكفل رجل بمعيشتي في الكويت غير صحيح على الإطلاق وطالبت بألا يتم الربط بين عدم عملها وعيشتها الجيدة بوجود رجل، متسائلًة: "مين قال إني أعيش حياة راقية رغم أنه لا أحد يدخل منزلي؟".

وحسمت بدور عبد الله الجدل حول مسألة زواجها فقالت إنها غير متزوجة لا في السر ولا في العلن مشددًة على أنها ليست من الشخصيات التي تتزوج سرًا لأن من يتزوجها سيكون فخورًا بها مردفًة: "اللي يتزوجني يفتخر فيني ما بدي واحد يخبيني".

وأكدت أنها في حال تزوجت ستعلن للجميع الأمر خاصًة أنها لا ترغب في الزواج من الأساس والأمر ليس واردًا في تفكيرها مختتمًة أنها لا تستطيع أن تتحمل وجود رجل معها في نفس المنزل تتحمل مسؤولياته.

وأردفت: "ما أتحمل واحد يقول وين الغذاء وين العشا ما راح أتزوج لا بالسر ولا بالعلن".

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وأثارتْ الفنانة والمُنتجة السعودية بدور عبدالله، مؤخرًا موجة من السّخرية على "إنستغرام"، بعدما كتبتْ منشورًا تحدّثت في بدايته بصيغة الجدّ وأعلنت عن غلقها جميع حساباتها بالسوشال ميديا حتى اختتمتْ منشورها بمزحة.

ونشرتْ الفنانة السعودية، صورة مكتوبًا عليها: "السموحة منكم حبيت أخبركم أني سكرت سناب وانستغرام، والحين بسكر حساب الواتساب، خلال الشهر الفضيل اللي حابب يتواصل معايا يرسل ليا على حسابي بالبنك".

وانهالتْ تعليقات متابعي "بدور"، بالسّخرية، بعدما أرفقتْ رقم حساب بنكيّ في تعليقها على المنشور.

يُشار إلى أن الفنانة بدور عبدالله، صرّحتْ سابقًا بأنّها لجأتْ إلى العمل بأحد المطاعم في الكويت، حتى تستطيع جني أموال تساعدها على دفع إيجار سكنها، وقضاء حوائجها من مأكل ومشرب وملبس، وغيرها من الأمور الحياتيّة.