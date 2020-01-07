باريس هيلتون في علاقة عاطفية جديدة.. بطلها مستثمر مليونير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتهاء حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بنسخته الـ 77، تجمّع المشاهير للاحتفال بشكل خاص بعد الحدث، وهذا الأمر الذي كشف عن علاقة باريس هيلتون، الممثلة وعارضة الازياء الأمريكية ووريثة فنادق هيلتون حول العالم بمستثمر أمريكي، وذلك بعد أكثر من عام كامل منذ انفصالها عن الممثل الأمريكي كريس زيلكا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن باريس هيلتون 38 عامًا، ظهرت في الحفل المقام بعد غولدن غلوب في مشاهد وأوضاع حميمية من القبلات والأحضان مع المستثمر الأمريكي كارتر ريوم 38 عامًا، ونقلًا عن بعض الضيوف أن الثنائي لم يكتفيا بإظهار علاقتهما العاطفية الجديدة للناس فحسب، حيث كانت باريس تضع يديها حول رقبته وعلى ركبته وكانت أوضاعهما طوال السهرة في غاية الحميمية.

تأتي هذه العلاقة العاطفية الجديدة لباريس بعد إلغاء خطبتها من الممثل كريس زيلكا في شهر نوفمبر لعام 2018، وذلك بعد عام واحد فقط من بدء علاقتهما العاطفية في 2017، وأفاد تقرير صادر عن صحيفة " إي نيوز " الأمريكية، أن الثنائي احتفلا سويًا بليلة رأس السنة مع عائلة ريوم التي تعشق باريس بشكل كبير.

وأضاف التقرير أيضًا أن ريوم مستثمر أمريكي ورجل أعمال مشهور في مجال التكنولوجيا، وهو أحد أصدقاء الممثلة غوينث بالترو وهو مشهور جدًا في عالم هوليوود، وبدأ علاقته بباريس منذ شهر واحد فقط كما أنه يحظى بسيرة ذاتية مبهرة فهو خريج من كلية التجارة جامعة هارفارد وتخرج أيضًا من جامعة كولومبيا كما أنه مؤسس مشارك لشركة VEEV Spirts للمشروبات الكحولية مع شقيقه كورتني.

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ويعتبر ريوم هو أقل الرجال الذين ارتبطت بهم باريس شهرة حيث كانت في علاقة سابقة مع نيك كارتر، نجم فرقة Backstreet Boys وريك سولومان لاعب البوكر وجايسون شو عارض الأزياء الأمريكي.

والجدير بذكره أن باريس هيلتون على الرغم من أدوارها الضئيلة في مجال التمثيل، إلا إنها حفرت اسمها في عالم هوليوود بفضل تعاونها في الألبومات الموسيقية مع المشاهير مثل بيتبول ونيكي ميناج، ولديها علامتها التجارية الخاصة بها للعطور، ومصنفة في قائمة أكثر 100 امراة مثيرة في العالم.