شقيق فادي الهاشم يكشف وضعه الصحي.. وقصة 5 دقائق لم تظهر بالكاميرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأن نهاد الهاشم، الجمهور على الحالة الصحية لشقيقه زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الطبيب فادي الهاشم، الذي أُصيب بوعكة صحية خلال التحقيقات التي أُجريت معه السبت على خلفية قتله لصًا اقتحم منزله في لبنان بدافع السرقة، مؤكدًا أن صحته تحسنت كثيرًا خلال الساعات الماضية.

وعما تعرض له فادي الهاشم تحدث "نهاد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامجها "القاهرة الآن" الذي تقدمه عبر قناة الحدث فقال إن شقيقه فادي تعرض لارتفاع كبير في الضغط ما أدى إلى توتر حالته النفسية فأمر الطبيب بنقله للمستشفى بعد معاينة وضعه الصحي.

وأكد نهاد الهاشم، أن شقيقه "فادي" سيتواجد اليوم الثلاثاء في النيابة العامة للمثول أمام قاضي التحقيق للبت في أمره متمنيًا أن يحصل شقيقه على إطلاق سراحه خاصًة أن الكاميرات رصدت الحادثة شكل تفصيلي، مردفًا: "الحالة الصحية لشقيقي في تحسن سواء نفسيًا أو جسديًا"

وروى نهاد الهاشم تفاصيل 5 دقائق لم ترصدها الكاميرات لأنها تمت في غرفة فادي الهاشم والتي حدث خلالها مساومة مع السارق دون أن يحمل فادي أي سلاح، لافتًا إلى أن السارق طلب من فادي الهاشم أكثر من مرة أن تخرج نانسي عجرم من غرفتها التي كانت تختبئ بها.

وأضاف أنه كان ينوي أن يبيت مع شقيقه في منزله في تلك الليلة ولكنه قررّ في النهاية أن يغادر برفقة أسرته بعد قضائهما السهرة سويًا، منوهًا إلى أنه فور مغادرته تسلل السارق إلى داخل الفيلا بعدما كان يشاهدهم وعلم أنهم متواجدون لكنه انتظر مغادرتهم ليحدث ما وقع بعدها.

وتابع نهاد الهاشم أن شقيقه فادي تحدث مع السارق في غرفته ودون سلاح وأخذ منه مبلغًا من المال بعدما وضعه تحت ضغط نفسي لأنه وجد اضطرابًا غير طبيعيا على وجه السارق وأنه تأكد من هدفه وهو السرقة بعدما أخذ فادي الجاكيت الخاص به ومنحه المال مقابل مغادرته قبل أن تأتي الشرطة.

وأشار إلى أن السارق لم يستجب وطلب أن يعطيه الذهب الموجود في المنزل إلا أن فادي قال له لا يوجد ذهب أخذت مصاري فغادر، منوهًا إلى أن نانسي عجرم في هذه اللحظات اتصلت بوالدها الذي يسكن بالقرب منها وأبلغته ما حدث وجاء إليها في دقائق وحاول أن يقلق السارق بأصوات السيارة.

وأوضح نهاد، أن السارق وقتها ارتبك وسأل عن صوت السيارة ومن يقف في الخارج فقال له فادي ربما جاء الدرك، فتحول الأمر من تهديد فادي بشخصه إلى التسلل لغرف الأولاد فلاحقه فادي وتطور الأمر حتى وقع الحادث.

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وحسم نهاد الهاشم الجدل حول ما أثير بشأن عمل السارق في فيلا شقيقه فقال: "أعرب عن أسفي لما نشره الموقع السوري تجاه هذا الأمر والسارق لم يكن يعمل في الفيلا ولكننا علمنا من خلال السؤال عنه أنه من منطقة بعيدة عن مقر الفيلا تمامًا كما أن العاملين بالفيلا لم يعرفونه، كما أن القتيل متهرب من عمله منذ أكثر من عام ونصف ومكسورين أوراقه بحسب تعبيره.

وكان المحامي غابي جرمانوس، موكل الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، قد أكد خلال مداخلة ضمن برنامج "يوميات ثورة" الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة، أنه ليس هناك أي معرفة مسبقة باللص الذي دخل الى منزل موكله، لافتا إلى أن الجميع قد تفاجأ بعد الكشف عن هويته وذلك لعدم القدرة على التعرف عليه من قبل الجهة الموكلة أو الأشخاص الذين يعملون في الفيلا.

وأضاف جرمانوس أن الفيلا مجهزة بالكاميرات، وجرى تسجيل تنقلات السارق لحظة بلحظة منذ دخول الحديقة وبقائه لفترة والتوجه إلى داخل المنزل بعد مغادرة الضيوف وتشغيل جهاز الإنذار، فهو كان ملثما ويضع قفازات، مستطردا بالقول: "الأمور موثقة بالفيديو الذي أصبح بعهدة القضاء اللبناني".

ولفت المحامي إلى أن الدكتور فادي الهاشم لم يكن يحمل في البداية أي سلاح وخير دليل هو تسليمه المال الذي كان بحوزته، ولكن عندما توجه السارق إلى غرفة بناته، تبدلت الأمور والدكتور فادي ليس خبيرا عسكريا للتمييز إن كان المسدس حقيقيا أم لا، فمن أبسط حقوقه الدفاع عن عائلته التي تتعرض لخطر الإيذاء والقتل.

وأشار جرمانوس إلى أن الهاشم أطلق على السارق من 10 الى 16 طلقة نارية، ونظرا للحالة العصبية التي مر بها الدكتور فادي فإنه لو كان يمتلك 100 رصاصة لأطلقها.

واختتم المحامي غابي جرمانوس كلامه بالقول:" لجأنا إلى القضاء ورهاننا عليه، ونتحمل بقاء الدكتور فادي موقوفا لأنه في حال الدفاع عن النفس، والقضية ما بدها مزايدة واستغلال إعلامي. متمني متل ما نحنا احتكمنا للقضاء ننتظر القضاء".