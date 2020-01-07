شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أصالة تستعد لإطلاق أول أعمالها الفنية فى عام 2020.. بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة أصالة نصري لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "شامخ" مع انطلاق العام الجديد 2020، والذي يعد أول أعمالها الفنية في العام الجديد، حيث من المقرر طرحها يوم الخميس المقبل، عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، وأعلن المخرج والمنتج طارق العريان والفنانة أصالة الانفصال بشكل رسمى، أمس الاثنين، وقالت أصالة فى حسابها على إنستجرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى.
#شامخ موعدنا الخميس الساعة ٦ مساءً على يوتيوب #أصالة#Assala pic.twitter.com/jzI01UvQv3
وتابعت : "وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".
وهو ما رد عليه طارق العريان قائلا: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، والدة أطفالي إلى الأبد".
وكانت أصالة قد تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.
وفور انتشار أخبار انفصال أصالة عن طارق العريان، تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، ترند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة أصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أصالة تستعد لإطلاق أول أعمالها الفنية فى عام 2020.. بعد الانفصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.