شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أصالة تستعد لإطلاق أول أعمالها الفنية فى عام 2020.. بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة ​أصالة نصري​ لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "شامخ" مع انطلاق العام الجديد 2020، والذي يعد أول أعمالها الفنية في العام الجديد، حيث من المقرر طرحها يوم الخميس المقبل، عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، وأعلن المخرج والمنتج طارق العريان والفنانة أصالة الانفصال بشكل رسمى، أمس الاثنين، وقالت أصالة فى حسابها على إنستجرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى.

#شامخ موعدنا الخميس الساعة ٦ مساءً على يوتيوب #أصالة#Assala pic.twitter.com/jzI01UvQv3

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وتابعت : "وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وهو ما رد عليه طارق العريان قائلا: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، والدة أطفالي إلى الأبد".