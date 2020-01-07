شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة عائلية لـ"فان ديزل" وسط المحيط بعد انتهاء تصويره لـFast9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي فان ديزل، على مشاركة متابعيه صورة من جولته العائلية وسط المحيط، مع ابنته سيميلسي ذات الـ 11 عاما، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

تأتى تلك الجولة العائلة التى حرص النجم صاحب الـ 52 عاماً، على قضائها بعد الانتهاء رسمياً من تصوير الجزء التاسع من سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious 9، المقرر عرضه فى شاشات السينما العالمية فى مايو عام 2020.

ومن المقرر أن يشهد الشهر الجارى، طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم، قبل عرضه بدور العرض، بحسب ما نشر "ديزل" أوائل ديسمبر الماضي عبر حسابه، قائلاً "سيتم الاعلان عن اليوم المحدد فى الثامن عشر من هذا الشهر، الجميع متحمس للنجاح الباهر ورؤية الفيلم الجديد".



فان ديزل ونجلته

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يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.

كما يعود لتقى المغنى والممثل Don omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذى عرض عام 2011.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.