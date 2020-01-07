شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور "فرصة ثانية" 11 يناير الجارى لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة ياسمين صبرى تصوير أولى مشاهد مسلسلها "فرصة تانية"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، يوم السبت 11 يناير الجارى، من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، حيث تجمع المشاهد الأولى كل من ياسمين صبرى وأحمد مجدى وآخرين، فى ديكور الشركة وهو الديكور الأساسى الأول للمسلسل .

وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .

وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق،وهبة عبد الغنى، وجارٍ التعاقد مع شخصيتين رئيسيتين، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، من المقرر الأعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضع الشركة جدول محدد للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الأنتهاء من التصوير بحد اقصى أواخر شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

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ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حالياً بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كل من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى قبل انطلاق التصوير، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث يرغب يصب مخرج العمل تركيزه بشكل كبير على المسلسل حتى يظهر بشكل يليق بالجمهور فى الموسم الرمضانى.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.