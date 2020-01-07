شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مصطفى خاطر في "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم مصطفى خاطر عرض فيلم "أشباح أوروبا"، للنجمة هيفاء وهبى، المقرر أن يعرض فى السينمات يوم 10 يناير الجارى، ونكشف نهاية أحداث الفيلم، وهومقتل شخصية "عبودة" سائق الميكروباص وشقسق هسفا وهبي، الذي يقوم بدوره مصطفي خاطر، حيث يظهر خاطر بشخصيتين فى الفيلم الأول مهندس كمبيوتر يعود من إحدى الدول الأوربية والثانى شقيقه التوأم، سائق الميكروباص يعيش فى حارة شعبية.

وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

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وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن البرومو الرسمى للفيلم، الذي احتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهورهيفاء بشكل مختلف ومميز .

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

يشار إلى ان مصطفى خاطر تعاقد مؤخراً على فيلم بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" ليقدم فيه دور البطولة أمام النجم أحمد فهمى ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى، ولم يتم تحديد موعد انطلاق تصويره حتى الأن حتى ينتهى مؤلف العمل من كتابة السيناريو واختيار الفنانين المشاركين في البطولة.