زوجة محمد صبحي وعمة إعلامية شهيرة.. 10 معلومات عن نيفين رامز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرجة الراحلة نيفين رامز، زوجة الفنان محمد صبحي، التي ولدت في 8 يناير 1950، والتحقت بعد ذلك بالمعهد العالي بالفنون المسرحية، واتجهت بعدها للمسرح.

ونرصد في التقرير التالي معلومات عن المخرجة نيفين رامز:

1- ولدت في عائلة فنية فعمها هو الفنان محمود رضا رائد الفن الشعبي في مصر.

2- في بداية مشوارها شاركت في عدد من الأعمال، وكان أولها فيلم "إجازة نص السنة" والذي شاركت فيه وهي طفلة.

3- عملت في بداية حياتها في فرقة "رضا" للفنون الشعبية كمؤدية، وأدارت الفرقة أيضًا لفترة.

4- شاركت في مسرحيتي "أنت حر"، و"هاملت"، مع زوجها محمد صبحي.

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5- عملت مساعد مخرج في عدة أعمال منها مسرحيات "كارمن، عائلة ونيس، الهمجي، وجهة نظر"، ومخرج منفذ في مسرحية "على بلاطة".

6- تزوجت الفنان محمد صبحي، وأنجبت منه "كريم" ويعمل مهندس كمبيوتر" و"مري" خريجة تجارة إنجليزي".

7- أصيبت بالسرطان في عام 2011، وأجرت عدة عمليات.

8- وخضعت للعلاج الكيميائي لمدة 6 أشهر وشفيت منه تقريبًا.

9- تربطها صلة قرابة بالإعلامية دينا رامز، فهي شقيقة والدها.

10- توفيت في يوم 6 ديسمبر 2016 بعد معاناة طويلة مع المرض.