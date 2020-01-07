محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرجة الراحلة نيفين رامز، زوجة الفنان محمد صبحي، التي ولدت في 8 يناير 1950، والتحقت بعد ذلك بالمعهد العالي بالفنون المسرحية، واتجهت بعدها للمسرح.
ونرصد في التقرير التالي معلومات عن المخرجة نيفين رامز:
1- ولدت في عائلة فنية فعمها هو الفنان محمود رضا رائد الفن الشعبي في مصر.
2- في بداية مشوارها شاركت في عدد من الأعمال، وكان أولها فيلم "إجازة نص السنة" والذي شاركت فيه وهي طفلة.
3- عملت في بداية حياتها في فرقة "رضا" للفنون الشعبية كمؤدية، وأدارت الفرقة أيضًا لفترة.
4- شاركت في مسرحيتي "أنت حر"، و"هاملت"، مع زوجها محمد صبحي.
5- عملت مساعد مخرج في عدة أعمال منها مسرحيات "كارمن، عائلة ونيس، الهمجي، وجهة نظر"، ومخرج منفذ في مسرحية "على بلاطة".
6- تزوجت الفنان محمد صبحي، وأنجبت منه "كريم" ويعمل مهندس كمبيوتر" و"مري" خريجة تجارة إنجليزي".
7- أصيبت بالسرطان في عام 2011، وأجرت عدة عمليات.
8- وخضعت للعلاج الكيميائي لمدة 6 أشهر وشفيت منه تقريبًا.
9- تربطها صلة قرابة بالإعلامية دينا رامز، فهي شقيقة والدها.
10- توفيت في يوم 6 ديسمبر 2016 بعد معاناة طويلة مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة محمد صبحي وعمة إعلامية شهيرة.. 10 معلومات عن نيفين رامز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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