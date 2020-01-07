تراند اليوم : ابن عم الشاب المقتول بفيلا نانسي عجرم يكشف 7 دلائل تؤكد قتله ظلما على يد فادي الهاشم

خرج ابن عم محمد الموسى - الشاب المقتول في فيلا نانسي عجرم - عن صمته وأكد براءة القتيل من الاتهامات الموجهة له أنه كان بصدد سطو مسلح على فيلا الفنانة الشهيرة .

وطالبت عشائر النعيم السورية - التي ينتمي لها القتيل - بإعادة التحقيق في القضية ، مطالبين بعدم ضياع حق ابنهم.

وقال "علي الموسى" - ابن عم القتيل - في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": نحن ابناء عمومة الـمـغدور ( محمد حسن الموسى) آل الموسى من عشائر النعيم: نطالب بفتح تحقيق بالقضية التي نسبت للمـغدور محمد لعدة أسباب:

1-الذي ظهر بالفيديو شخصية غير شخصية المغدور اللباس بالفيديو غير لباسه وهو مقـتـول لون الجاكيت بالفيديو ابيـض ولونه وهو مقـتـول اسود.

2-هناك عدة فيديوهات لم يتم نشرها علما بأن الفيلا بأكملها تحيط بالكاميرات بما فيها الغرف الداخلية.

3- كما ذكر الاعلام اللبناني بأن المـغـدور قد دخل الى غرفة بنات نانسي هل يستطيع احد ان يفسر كيف اصيبت نانسي.

Advertisements

4- هل من المعقول ان يقوم شخص بمفرده على السـطو على فيلا نانسي عجرم؟.

5- المصاري التي سرقها على زعمهم، لماذا وجدت فوق الطاولة؟ ولماذا تم شحـط الـجـثة من مكانها؟.

6-هناك ادعاء من زوج نانسي بأنه لم يتذكر اي شيفرة للكاميرات عدا شيفرة الكاميرا التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

7ـ اخيرا نطالب بفتح شيفرا جميع الكاميرات الموجودة داخل الفيلا وخارجها، إذ أن هناك قص وتعديل للفيديو اللذي تم نشره.

وكان فادي الهاشم - زوج نانسي عجرم - أكد أن فيلته تعرضت لسطو مسلح من شخص لا يعرفه وأنه أطلق النار عليه بعدما رآه يتوجه ناحية غرفة بناته الصغيرات.

