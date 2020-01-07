تراند اليوم : رسالة مؤثرة من إعلامية مصرية لزوجها المطرب الشهيرة بعد فقدانها الجنين

خضعت الإعلامية مي حلمي، مؤخرًا لعملية إجهاض، وهو الحمل الأول من زوجها المطرب محمد رشاد، بعد أقل من عام على زواجهما.

وشاركت "مي" متابعيها، بصورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "وستظل انت بكل الأبناء / إلي صديقي حبيبي أبي وسندي وأخي وأكبر وأصغر أبنائي أحبك فأنت عوضي في الدنيا مادمت سالما فأنا بخير لست حزينى فالمواقف دائما تعبر عن من حولك وقت الشده .... وقتا ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جده عجوز ثم احفاد وهكذا ولكن عندما يشاء القدير عوضه كبير".



ومؤخرًا، قال رشاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن زوجته فقدت جنينها، وعلق قائلاً: "ربنا يعوضنا خير وطول ما إنتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".

وكان رشاد، وحلمي احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس 2019 في سرية تامة، وبعيدًا عن ‏وسائل الإعلام، بعد أن كان حفل الزفاف الأول قد تعرض للإلغاء ‏بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من إقامته.

