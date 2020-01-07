تراند اليوم : نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على تسببها في طلاق أصالة



خرجت الفنانة السورية نسرين طافش عن صمتها، بعد انتشار أنباء عن تسببها في طلاق الفنانة أصالة من زوجها المخرج طارق العريان، بعد أن اكتشفت الأخيرة علاقة زوجها بالأولى.

وحسمت "طافش" هذه الأنباء، وكتبت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها ( أحمق) ويصدقها ( غبي) أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح .. انت من من أولئك (... ) !؟".

وأضافت "طافش" :" بطبعي صريحة و واضحة .. و سابقى كذلك .. و لو حبيت او تزوجت سأكون أول من يعلن".

وعن فكرة قبولها النقد قالت :" لا اقبل النقد الا من شخص منجز و ناجح .. حكيم و محب .. اذا استوفا الشروط الاربعة تلك اتقبل .. عدا ذلك لا يعنيني اطلاقا .. و من يستوفي الشروط و يحب مصلحتي سوف لن ينتقدني في العلن بل بيني و بينه".

وعبرت عن ردها بأنها وضحت بطريقة ذكية وقالت :" التوضيح بذكاء و رقي واجب في بعض الأحيان".

وكانت أصالة أعلنت انفصاله عن زوجها طارق العريان بعد 10 سنوات من الزواج وإنجاب طفلين، وهو ما سبب صدمة في الوسط الفني.

الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها ( أحمق) ويصدقها ( غبي)

أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح ..

انت من من أولئك (... ) !؟

بطبعي صريحة و واضحة .. و سابقى كذلك .. و لو حبيت او تزوجت سأكون أول من يعلن ♥️ — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 6, 2020

— نسرين طافش (@NESREENTAFESH)