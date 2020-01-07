تراند اليوم : والدة الشاب المقتول بفيلا نانسي عجرم تغير مجرى القضية بشهادة مليئة بالمفاجآت

فجرت والدة محمد حسن الموسى - الشاب الذي قُتل بفيلا نانسي عجرم - مفاجأة من العيار الثقيل .

ونقلت شبكة "شام" السورية تصريحات لوالدة الشاب ، قالت فيها: قتلوا نجلي وحرقوا قلبي عليه.

وأضافت: ابني كان يعمل في فيلا نانسي عجرم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وكان له مستحقات مالية يطالب بها وليس إلا.

وأردفت: الفيديو المتداول للحادث لا يكشف الحقيقة كاملة .. أرجو العودة لمقاطع الفيديو في كاميرات المراقبة لمعرفة الحقيقة كاملة.

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وتابعت: أي تحرك غريب داخل الفيلا يكون ملحوظا للحراس (إذا بدو يدوس على الأرض بتزمر) ، متسائلة: أين ذهب البودي جاردات لحظة دخوله لو كان لصا؟

وتساءلت الأم عن أسباب تعطيل باقي كاميرات المنزل في هذا اليوم بالذات ، مؤكدة أن الحديث عن ذهاب ابنها لتهديد بنات نانسي عجرم غير صحيح.

وكان فادي الهاشم زوج نانسي عجرم أكد أنه تفاجأ بلص في المنزل يحاول القيام بعملية سطو مسلح بأرداه قتيلا بمسدسه.

