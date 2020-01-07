تراند اليوم : شقيق زوج نانسي عجرم يكشف مفاجأة حول عمل الشاب المقتول بفيلا أخيه

أوضح نهاد الهاشم - شقيق زوج نانسي عجرم - بعض التفصيلات المتعلقة بتورط شقيقه فادي الهاشم في جريمة قتل.

و استنكر شقيق فادي الهاشم ما قيل عن عمل الشاب السوري محمد حسن الموسى في الفيلا لدى نانسي عجرم .

وقال في تصريحات لقناة "الحدث" : أستغرب بشدة تلك الانباء .. فلا نانسي ولا فادي شقيقي رأوا القتيل من قبل .. وحتى العاملين بالفيلا لم يعرفوه أو يتعاملوا معه من قبل .

واستدرك: سألنا عن القتيل وتفاجأنا أنه يعمل في منطقة بعيدة جدًا عن الفيلا الخاصة بشقيقي .. وهو منقطع عن عمله منذ أشهر وأوراقه مكسورة.

وكان فادي الهاشم - زوج نانسي عجرم - أكد أنه رأى شخصا في منزله يحاول القيام بعملية قتل مسلح قبل أن يرديه قتيلا بعد أن رآه متوجها لغرفة بناته.

