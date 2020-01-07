ميرنا وليد - بيروت - قبل ايام قليلة أعلن الفنان ​محمد رشاد​ عن فقدانه لجنينه من الإعلامية ​مي حلمي​ نتيجة لمرورها بأزمة صحية.

وفي أول تصريح لها بعد الموضوع كتبت مي على حسابها رسالة مؤثرة لزوجها الذي يدعهما في هذه الفترة الصعبة، عَبرت من خلالها عن حبها له، كتبت: "وستظل أنت بكل الأبناء.. إلى صديقي حبيبي أبي وسندي وأخي وأكبر وأصغر أبنائي".

تابعت: "أحبك فأنت عوضي في الدنيا ما دمت سالمآ فأنا بخير لست حزينة، فالمواقف دائما تعبر عن من حولك وقت الشدة، وقتآ ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جدة عجوز ثم أحفاد وهكذا ولكن عندما يشاء القدير.. عوضه كبير".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجهاضها ..مي حلمي توجه رسالة مؤثرة لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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