ممثلة شهيرة تنجو من الموت حرقاً!

ميرنا وليد - بيروت - نجت الممثلة السورية المقيمة في مصر ​نادية سلامة​ من الموت، بعدما نشب حريق داخل شقتها في مدينة 6 أكتوبر بمصر، وأنقذتها فرق الحماية المدنية ب​الجيزة​، والتي سيطرت على الحريق.

وأكد شهود عيان أن سلامة أسرعت لإنقاذ بعض المحتويات الثمينة، قبل أن تلتهمها النيران، ما تسبب بإصابتها بحالة إختناق نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وتبين من التحرّيات الأولية أن ماساً كهربائيًا في جهاز التدفئة، أدى إلى إندلاع الحريق، ما أسفر عن إحتراق محتويات الشقة بالكامل.

وكانت عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إشارة من النجدة، بنشوب حريق، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إطفاء، وفرض طوق أمني لمنع إمتداد النيران للأماكن المجاورة، والسيطرة عليها وإخمادها.

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