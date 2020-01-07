تأكيد منع سفر دنيا بطمة ورفع الغرامة المالية بحقها

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان قضية الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، المتهمة فيها برفقة شقيقتها بالتورط في حساب "حمزة مون بيبي"، لإبتزاز وفضح عدد من النجوم والمشاهير، ستأخذ أبعاداً ووقتاً طويلاً، وهذا ما تمت الإشارة إليه، بعد تأكيد السلطات المغربية على منع سفر بطمة وشقيقتها.

وأيضاً، تم الكشف عن رفع الغرامة المالية بحقهما، إلى 500 ألف درهم مغربي (50 مليون سنتيم)، بدلا من 400 ألف درهم بحق دنيا، وإلى (30 مليون سنتيم) بحق شقيقتها ​إبتسام​.

ومن ناحية اخرى، تم التداول عن رفض دنيا الدخول إلى المستشفى مؤخراً، وذلك بعد إصابتها بإنهيار عصبي، بسبب منعها من السفر برفقة زوجها المنتج محمد الترك، حيث كانا متوجهين إلى البحرين.

الأمر الذي دفع بزوجها ومدير أعمالها إلى إحضار طبيب خاص لها إلى المنزل، والذي طلب من الراحة.

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