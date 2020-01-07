إليسا تدعم أصالة بعد إعلان طلاقها

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن دعمها للفنانة السورية ​أصالة​، التي أعلنت بالأمس طلاقها رسمياً من زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وكتبت إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهةً لأصالة بالقول:"الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك. كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".

لترد عليها أصالة:"غاليتي إليسّا ألّف شكر على كلامك الطيّب ، والّلي خلقنا مابيتركنا".

وكانت أعلنت أصالة إنفصالها بالقول:"صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره. أصالة".