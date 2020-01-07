تراند اليوم : شاهد كلمات أصالة عن طلاقها: “مشاعري هلكت”

كتبت: شيرين عصملي

أنهت الفنانة السورية أصالة نصري جميع التكهنات بطلاقها من طارق العريان، عبر إعلان الانفصال رسمياً، وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام): “صباح الخير، بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي”.

وأضافت: ” أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، وسأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.