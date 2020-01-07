بيلا حديد بالبكيني في المطبخ!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 09:53 صباحاً - نشرت عارضة الازياء العالمية من اصول فلسطينية بيلا حديد صور جديدة لها من عطلتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت بيلا حديد في الصور ببكيني مثير بينما كانت تقف في المطبخ أثناء تحضيرها شراب في الخلاط. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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