متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم المغربي عبد الفتاح الجريني، مؤخراً أغنيته الجديدة “لفّة” بالتعاون مع شركة روتانا، ومصوّرة على طريقة الفيديو كليب من كلمات شندي وكانكا، وألحان المدفعجية.
وقال الجريني في تصريح خاص له، أنه سعيد بالتعاون مع روتانا في هذه الأغنية، التي يقدمها على الطريقة الحديثة في تصوير الفيديوهات المقتبسة من تطبيق “تيك توك” بطريقة طولية وليس عرضية كما هو معتاد، وحققت مشاهدات عالية.
وعن تعاونه مع المدفعجية المشهورين بتقديم فن المهرجانات الشعبية، أوضح الجريني على هامش حفله الغنائي الذي أقيم، ضمن فاعليات ختام مهرجان “أسبوع الزفاف المصري”، أنه يجب تشجيع وتقديم “مزيكا جديدة” مع الحفاظ على مستوى الكلمات التي يغنيها وتقديم ألحان جديدة. كما قدّم الشكر لفريق روتانا لمعاونتهم له ولتقديم كل التسهيلات التي يحتاج إليها.
ويستعد الجريني لطرح ألبومه القادم، على مدار عام 2020 بشكل متقطع، وسيصور معظمها بطريقة الفيديو كليب قبل طرحه كاملاً نهاية العام . ومع أنه يركز حالياً على الألبوم، إلا أنه في الوقت ذاته في مفاوضات لتقديم فيلم سينمائي لم تتضح تفاصيله بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الفتاح الجريني يحصد نجاح “لفّة” ويصّرح: “يجب تشجيع المزيكا جديدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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