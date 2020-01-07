فارس كرم “ولّعها” في السعودية! – بالصور

متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم اللبناني فارس كرم أوّل حفل جماهيري له في المملكة العربية السعودية، مساء 6 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري ضمن فعاليات “مهرجان الرياض للعود” في مركز الملك فهد.

قدّم فارس كرم خلال الحفل الذي نفذت تذاكره بالكامل، باقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، على موقع موجات تصفيق حارّة رافقته منذ لحظة صعوده إلى المسرح وحتى نهاية السهرة.

تفاعل الجمهور مع فارس في الحفل بشكل كبير، فغلبت على السهرة أجواء من البهجة والفرح، و”ولّعها” كرم حتى ساعات الصباح الأولى.

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وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الفيديوهات التي عكست الأجواء الحماسية المميّزة التي أضفاها فارس على المسرح مرفقة برسائل الحبّ والتقدير من جمهوره في المملكة.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.