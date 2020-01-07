- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم اللبناني فارس كرم أوّل حفل جماهيري له في المملكة العربية السعودية، مساء 6 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري ضمن فعاليات “مهرجان الرياض للعود” في مركز الملك فهد.
قدّم فارس كرم خلال الحفل الذي نفذت تذاكره بالكامل، باقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، على موقع موجات تصفيق حارّة رافقته منذ لحظة صعوده إلى المسرح وحتى نهاية السهرة.
تفاعل الجمهور مع فارس في الحفل بشكل كبير، فغلبت على السهرة أجواء من البهجة والفرح، و”ولّعها” كرم حتى ساعات الصباح الأولى.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الفيديوهات التي عكست الأجواء الحماسية المميّزة التي أضفاها فارس على المسرح مرفقة برسائل الحبّ والتقدير من جمهوره في المملكة.
على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم “ولّعها” في السعودية! – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.