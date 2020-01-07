كارول سماحة تتألق وتُبهر الجمهور بحفلها الأوّل في السعودية

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة أوّل حفل جماهيري لها في المملكة العربية السعودية، وذلك مساء 6 كانون الثاني/يناير الجاري ضمن فعاليات “مهرجان الرياض للعود”.

وكان بانتظار كارول بمركز الملك فهد الآلاف من محبّيها، فاستقبلوها بحرارة كبيرة فور صعودها إلى المسرح وهتفوا باسمها تعبيراً عن سعادتهم بتواجدها بينهم.

كارول سماحة أعربت في كلمتها عن سعادتها بلقاء الجمهور السعودي الذي وصفته بالجمهور الذواق والرائع، كما وخصّت المرأة السعودية بتحيّة ونوّهت إلى تقدير قيادة المملكة للمرأة.

قدّمت “سماحة” خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، فأشعلت الأجواء، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير وهو ما أظهرته الفيديوهات التي انتشرت من الأمسية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.