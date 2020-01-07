7 معلومات صادمة عن "تايجر بوليوود" سلمان خان

يعد سلمان خان، هو نجم الهند الأول بلا منازع، على الرغم من كثير من الأسماء الرنانة التي تتمتع بشعبية كبيرة محليا وعالميا، سواء من أبناء جيله أو حتى الجيل الحالي، ولكنه الوحيد الذي استطاع أن يحصد لقب "بهاي" أي الأخ الأكبر وهذا دليل على عشق الجماهير له.

بدأ النجم صاحب الـ54 عاما مشواره في بوليوود عام 1988 وقدم للسينما الهندية 107 أفلام أشهرها "بودي جارد"، و"إيك تايجر"، و"جاي هو"، وأخيرا الجزء الثالث من سلسلة "دابانج" ووصل أجره إلى 9 ملايين دولار في الفيلم الواحد.

ورغم أن أخبار سلمان خان يتم تداولها بشكل يومي، لأن حياته تعدّ محط اهتمام جماهيري، فإن هناك معلومات قد تكون المرة الأولى التي يعرفها الجمهور عن "تايجر بوليوود"، لذلك نستعرض أكثر 5 معلومات صادمة في حياة سلمان خان.





1 - سلمان خان لم يتزوج حتى الآن كما هو معروف، ولكن السر وراء ذلك هو حساسيته المفرطة تجاه المسؤولية، حيث إنه هو المسئول الأول في عائلته المكونة من أب و3 إخوة وشقيقة وحيدة تعتبر سلمان كل حياتها، لذلك يتردد الفنان أمام اتخاذ قرار الزواج حتى بعد ما تجاوز الخمسين من عمره.

2- سلمان خان ارتبط عاطفيا بأكثر من 7 فنانات هن أيشوريا رأي، وبيريانكا تشوبرا، وزارين خان، وسانجيتا بيجلاني، وسومي علي، وسنيها أولال وأخيرا كاترينا كييف.

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3- سلمان خان يكره التدخين لدرجة أن شقيقه المخرج والمنتج أرباز خان الذي يبلغ من العمر 52 عاما والمعروف أنه مدخن شره، صرح بأنه حتى الآن لا يستطيع أن يدخن إذا كان سلمان موجودا، وهذا أيضا أحد أسباب قلة لقاء سلمان بشاروخان حيث إن الأخير مدخن شره.





4 - رغم أن الجميع اتفق على أن كاترينا كييف هي البطلة المفضلة لسلمان خان نظرا لكونها كانت حبيبته السابقة، وما زالت صديقته المقربة وقدمت معه أكثر عدد أفلام مقارنة بغيرها من نجمات بوليوود، فإن الحقيقة أن سلمان خان يعتبر كارينا كابور هي أفضل نجمة كانت منسجمة معه أمام وخلف الكاميرا، كما أنه يعتبرها تميمة حظ الأفلام الرومانسية.





5- سلمان خان هو النجم الذي يحظى بالسلطة الأكبر في بوليوود ليس فقط كونه رقم 1 دوما، من حيث الإيرادات وحب الجمهور، ولكن نظرا لشخصيته الصريحة المتحيزة تماما للفن الهندي فإنه كان له كثير من المواقف كادت تؤدي بإنهاء مشوار كثير من نجوم الهند؛ أشهرها موقفه تجاه المطرب الشهير أرجيت سينج الذي صعد منصة تسلم جائزة أفضل مطرب للعام، وهو لا يرتدي حذاء، ما أثار غضب سلمان الذي كان يسلمه الجائزة، واعتبر أن هذا التصرف استهزاء بأكبر جائزة في الهند وبالفن الهندي، وعقب هذا ظل أرجيت بعيدا عن الساحة الفنية لمدة تزيد على عامين حتى تدخل سلمان مرة أخرى لإعادته.

6 - رغم الشائعات عن خلاف سلمان خان وجوفيندا، فإن سلمان عانى في عام 1997 من تعطل مشواره الفني بسبب نجاح جوفيندا الساحق، لذلك طلب سلمان من جوفيندا المساعدة، وقام الأخير بترشيح سلمان لفيلم جوروا ليكون البطل بدلا منه، وبعد نجاح ساحق أصبح سلمان هو رقم 1 ووقع جوفيندا في الموقف نفسه عام 2006، فقدم له سلمان المساعدة نفسها من خلال فيلم بارتنر 2، بل وقدم معه دورا ثانيا في الفيلم.

7- اتهم سلمان خان بالقتل مرتين؛ الأولى قتل ضحيتين في حادث سيارة والثانية كانت صيد ظبي أبيض في منطقة محرمة للصيد، ولكنه حصل على حكم بالبراءة في القضيتين، كما أنه تعرض لمحاولة قتل مرة في عام 2017 عن طريق قاتل محترف على أعقاب قضية حادث السيارة، ولكن تم القبض على القاتل ولم يصب سلمان بأذى يذكر.



