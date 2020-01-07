جيني إسبر: من ينتقدني يغار من نجاحي.. واسألوا "غوغل" عني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت النجمة السورية جيني إسبر على الانتقادات التي طالت مشاركتها في دورة تدريبية للمواهب التمثيلية والمقرر إقامتها في دولة الإمارات إلى جانب عدد من النجوم السوريين المشاركين في التدريب عبر ثلاث مستويات، يتضمن كل مستوى منهاجاً تدريبياً خاصاً ومختلفاً، وستكون إسبر مدربة في المستوى الأول.

وقالت الفنانة السورية في تصريحات إذاعية إن القائمين على هذه الدورات طلبوها لتكون مدربة مع عدد من الفنانين وسيكون الجانب الخاص بها متعلّقاً ببناء شخصية الممثل، وكسر حاجز الرهبة والخوف من الكاميرا، ومتابعة الشخصية الدرامية بدءاً من الملابس حتى التفاعل النفسي والحركي لنقل ماهو مكتوب على الورق إلى شخصية من إحساس وانفعالات مختلفة.

كما ردت على الانتقادات التي طالتها على اعتبار أنها قد لا تكون جديرة بالتدريب مؤكدة أن مسيرتها الفنية تتضمن أعمالاً ناجحة، ومختلفة ومتنوعة ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها إن رغب في البحث عبر "غوغل".

وأضافت أن ما يبرره البعض لانتقادها بأنها ليست خريجة من المعهد العالي للفنون المسرحية أنها قرأت وتعلمت في أوكرانيا ما يدرسه البعض في المعاهد، مشددة على أن هناك من يحب الانتقاد فقط من أجل الظهور بمظهر العارف، أو بسبب الغيرة لعدم قدرتهم على الوصول إلى ما وصله الناجح في طريقه معتبرة أنها غيرة سلبية، ومؤكدة على أنها ممثلة لها جمهورها ومتابعيها ومحبيها.

وأكدت أن ما يسيء لأصحاب هذه الانتقادات أنهم لم ينتظروا الدروس التدريبية وهم في العادة لايكترثون بالنتائج حتى يقدموا انتقاداتهم إنما يعلنون عنها بشكل مسبق، وهو ما يرفضه أي شخص لعدم وجود أسس لهذه الانتقادات، ووجهت نصيحة لبعض من لا يهمه سوى طرح رأيه كيفما اتفق أن يصرفوا طاقاتهم السلبية في أمور مفيدة لهم وللمجتمع.

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وقالت بأن الجميع قد يمرّ بظروف صعبة لكن يجب ألا يكون تفاعله معها عبر أساليب غير لائقة والبحث عن إزعاج الآخر.

وبينت إسبر أنها لم تعد تتأثر بالشائعات، أو بالانتقادات السلبية خاصة تلك التي يطلقها من يحمل غيرة سلبية، بل على العكس بحسب قولها فقد باتت بعض الانتقادات تمنحها القوة خاصة إن خرجت من ناس ضعفاء ويعيشون هشاشة في دوخلهم، بينما في المقابل قالت بأنها تهتم لمن يوجه لها نصيحة بمحبة راغباً في أن تتجاوز أمراً ما.

وكانت إسبر قد نشرت عبر صفحتها الرسمية قبل يومين منشوراً هجومياً مقتضباً أعلنت من خلاله أن "هناك أشخاص بلا قيمة لا يمكنها أن ترد عليهم" لتأتي تعليقات الجمهور بمعظمها إلى جانبها بينما واصل البعض انتقاداته على مشاركتها كمدربة لمهارات فن التمثيل.

من جانب آخر كشفت إسبر عن أنها تواصل حالياً تصوير دورها في مسلسل "غبار الماضي" وهو عمل يحمل تنوعاً على صعيد الأحداث بين الأكشن وقصص الحب والرومانسية.

وكانت قد أنهت تصوير مشاهدها في لوحات الجزء الثاني من مسلسل "ببساطة" مع المخرج تامر اسحق.