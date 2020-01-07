نسرين طافش تكشف حقيقة زواجها من العريان بعد إعلان أصالة انفصالها

منذ إعلان الفنانة السورية أصالة نصري، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج المصري طارق العريان بعد زواج استمر أكثر من 10 سنوات، بدأت أحاديث الجمهور حول السبب الرئيسي الذي أدى لذلك الانفصال رغم قصة الحب الكبيرة بين الطرفين، ورغم تأكيد أصالة أنها لا تريد الخوض في التفاصيل بعد أن هلكت مشاعرها وفق قولها. ولم يجد الجمهور سبيلا نحو ذلك إلا بتداول اسم الفنانة السورية نسرين طافش في القصة بعد إعلان أصالة عن الانفصال إذ تحدث البعض عن وجود قصة حب تجمع نسرين طافش بطارق العريان بل وتطرق البعض للتأكيد بأنهما متزوجان ويتبقى فقط إعلان الأمر.

ووسط هذه الأحاديث خرجت نسرين طافش عن صمتها لتؤكد أن الإشاعة لا يروجها إلا حاقد، مشددة على أنها لو عاشت قصة حب أو تزوجت ستعلن الأمر للجميع لأنها تعودت على أن تكون واضحة وصريحة في حياتها ومع جمهورها. وقالت نسرين طافش في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها (غبي)، أما (العاقل) و(الراقي) و(المنجز) و(الواعي) فيعلم حق العلم أن الإشاعة هي ضريبة النجاح، أنت من أولئك (...)!؟".

واستطردت الفنانة السورية قائلة: "بطبعي صريحة وواضحة وسأبقى كذلك ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن". وكانت الفنانة أصالة نصري قد أنهت الجدل بعد محاولات للتهرب طوال الأربعة أشهر الماضية بشأن انفصالها عن زوجها طارق العريان ووسط الضغوط من حولها أعلنت أمر الانفصال نهائيا.

وقالت أصالة في رسالة عبر إنستغرام: "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي "آدم وعلي"، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي". وأضافت أصالة: "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا".وأوضحت: "سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره، أصالة".

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