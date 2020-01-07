مشهد نادر.. ما المناسبة التي رقص فيها عادل امام مع فيفي عبده؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 08:52 صباحاً - جمعت وصلة رقص الفنان عادل امام مع مواطنته الفنانة والراقصة فيفي عبده في مشهد نادر وذلك في زفاف الفنان المصري الراحل عامر منيب في التسعينات من القرن الماضي.

وكان عامر منيب قد كشف عن حرصه على تواجد الفنان عادل في امام في حفل زفافه قائلا انه وجوده كان حلم بالنسبة له.

وقد عادل امام قد حرص على مشاركة عامر منيب وعروسته في الرقص خلال الحفل، حيث انضمت لهم الفنانة فيفي عبده أيضًا، كماكان من أبرز الحضور كل من الفنان محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة والمخرج رامي إمام.

يذكر ان الفنان عامر منيب توفي عام 2011 عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراعٍ طويلٍ مع مرض السرطان دام أكثر من عامين