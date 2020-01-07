رئيس الأهلي المصري يعتذر عن عدم حضور حفل الأفضل بأفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، عن عدم حضور حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



وتستضيف مدينة الغردقة المصرية حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019، الثلاثاء، بحضور عدد من أساطير العالم بشكل عام والقارة السمراء بشكل خاص، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب ثلاثي "البريمييرليج"، والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، وزميله المصري محمد صلاح، إلى جانب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي.

وأرسل الخطيب خطاباً إلى أحمد أحمد، رئيس "الكاف"، يعتذر فيه عن عدم حضور الاحتفالية، وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها عقب عودته مؤخراً من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الخطيب تقديره الكامل لدعوة الاتحاد الأفريقي ورئيسه، وثقته بأن الحدث سيكون رائعاً يليق بالقارة الأفريقية والقائمين على الاتحاد الأفريقي والنجوم المكرمين في هذه الاحتفالية، التي كان يتمنى المشاركة فيها.



وعبّر رئيس الأهلي عن سعادته لإقامة هذه التظاهرة الرياضية على الأراضي المصرية، وبمشاركة أبنائها من الكوادر المختلفة، الذين سوف يسهمون مع زملائهم من الاتحاد الأفريقي في نجاح هذا الحدث الذي يسعد به كل المنتمين إلى القارة السمراء.