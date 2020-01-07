طارق العريان يخرج عن صمته ويعلق على انفصاله من أصالة

خرج المخرج المصري طارق العريان عن صمته الذي التزم به لفترة طويلة بشأن طلاقه من الفنانة السورية أصالة، لكي يعبر عن حزنه لهذه النهاية، مؤكدا أنه سيظل يكن لها كل احترام.وكتب العريان، عبر "إنستغرام" : "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل دائما أحترم هذه الروح الجميلة وأحترمها ، إلى الأبد والدة أولادي". وكانت أصالة أعلنت انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها العريان بعد زواج دام أكثر من 10 سنوات، عبر منشور لها نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام"، وطالبت جمهورها بعدم الخوض في التفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها آدم وعلي، مؤكدة التزامها الكبير نحو عائلتها وأطفالها بالإضافة لعملها الذي تحبه.

واختتمت منشورها: "سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره"، وكان سبق وظهر العريان في أكثر من مناسبة عامة من دون خاتم الزواج الخاص به، لكنه هو الآخر التزم الصمت ولم يتحدث عن تفاصيل علاقته بزوجته لا بالتأكيد ولا بالنفي. وبقيت قضية طلاق أصالة حديث المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وانشغل رواد السوشال ميديا بتحليل تصرفات أصالة والعريان؛ إذ حاولوا الحصول على تأكيد رسمي بانفصالهما.

وأثار التزام أصالة والعريان الصمت وعدم إعلانهما الأمر بشكل رسمي حالة من الفضول وتساؤلات عديدة مع مرور الوقت، فالبعض قال إنهما يسعيان لحل الخلافات بينهما لإنهاء الجدل، ليأتي هذا التصريح الرسمي اليوم للفنانة السورية ويؤكد أن علاقتها بزوجها وصلت إلى نهايتها بشكل رسمي، وأن الانفصال أصبح حقيقيا ونهائيا.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

اصالة تعلن انفصالها رسميا ونهائيا عن طارق العريان

أصالة نصري تكشف تفاصيل جديدة حول أزمتها مع طارق العريان