اللبنانية إليسا تدعم أصالة بشكل مختلف عن الفنانات بعد انفصالها

ساندت الفنانة اللبنانية إليسا زميلتها الفنانة أصالة نصري، بعد إعلان الأخيرة لخبر انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان من خلال توجيه رسالة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".وقالت إليسا :"الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك".

واختتمت إليسا رسالتها إلى أصالة، قائلة :"كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".وبذلك تعد إليسا هي أولى الفنانات اللاتي قررن أن يدعمن أصالة بعد طلاقها، من خلال تخصيص منشور لهن عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ إن أغلبية الفنانين اكتفوا بكتابه تعليق على منشور الفنانة السورية التي أعلنت من خلاله خبر الانفصال.

وكان لابنة الفنانة أصالة تعليق عبر منشور والدتها؛ إذ كتبت لها: "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض".

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وتابعت شام الذهبي، ابنة أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي: "هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة قاومت كل الأمراض، والأذى الذي لحق بها من الخيانة"، وختمت تعليقها: "هذه الظروف العفنة حولتها لألماسة أكثر إشراقا".

وكانت أصالة أعلنت صباح الاثنين خبر انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها الفنان والمخرج طارق العريان عبر منشور على حسابها الخاص في إنستغرام، وذلك بعد فترة طويلة من تداول العديد من الأنباء حول خبر الانفصال قبل أن تخرج أصالة اليوم لتحسم الجدل.

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وقالت نصري من خلال المنشور إنها انفصلت بشكل نهائي عن والد ابنيها "آدم وعلي"، مضيفة عبارة "بكل الحزن والأسف"، كما طالبت الجمهور بعدم الخوض في التفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها، مؤكدة التزامها الكبير لعائلتها وأطفالها بالإضافة لعملها الذي تحبه.

يذكر أن قضية طلاق أصالة، شغلت حديث المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وانشغل المتابعون بتحليل تصرفات أصالة والعريان منذ بداية انتشار الشائعات.

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