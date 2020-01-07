ميريام فارس تُحيي سهرة خليجية في شتاء الرياض







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جلسة خليجية في الصحراء ضمن فعاليات سمرات #شتاء_الرياض قدمت فيها أغانيها الخليجية الجديدة والقديمة وأغاني من التراث الخليجي، بالإضافة لأغنيتها الجديدة "حبيبي سعودي".

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