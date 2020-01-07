- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جلسة خليجية في الصحراء ضمن فعاليات سمرات #شتاء_الرياض قدمت فيها أغانيها الخليجية الجديدة والقديمة وأغاني من التراث الخليجي، بالإضافة لأغنيتها الجديدة "حبيبي سعودي".
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تُحيي سهرة خليجية في شتاء الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.