فن ومشاهير

ميريام فارس تُحيي سهرة خليجية في شتاء الرياض

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جلسة خليجية في الصحراء ضمن فعاليات سمرات #شتاء_الرياض قدمت فيها أغانيها الخليجية الجديدة والقديمة وأغاني من التراث الخليجي، بالإضافة لأغنيتها الجديدة "حبيبي سعودي".

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