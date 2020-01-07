أمير دندن يُطلِق التحدي بأغنيته الجديدة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شكر الفنان أمير دندن متابعيه بتخطي أغنيته "عاليمين" المليون مشاهدة على قناته الرسمية YouTube، كاتباً: "بفضل محبتكم ودعمكم الدائم أغنية عاليمين اتخطت المليون مشاهدة بشكركن من كل قلبي يا احلى جمهور".

وأطلق من خلال "الأغنية" تحدياً عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي ليعطي متابعيه فرصة إرسال فيديو تفاعلي مع الأغنية للفوز بمشاركته بإحدى حفلاته



يشار إلى أن "الأغنية" من إنتاج سامي واكد | AKD الترفيه، كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار. ولقد أطلق التحدي الخاص بها عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ليعطي متابعيه فرصة المنافسة بفيديو تفاعلي معها، على أن يربح الفائز بالفيديو الأجمل مشاركته في إحدى حفلاته.





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