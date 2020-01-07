شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الشامى تنضم لمسلسل "فرصة ثانية" مع ياسمين صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الشابة سارة الشامى لمسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبرى حيث تعاقدت الأيام الماضية مع شركة سينرجى، ومن المقررأن ينطلق تصوير العمل نهاية الشهر الجارى، ويقوم مخرج العمل مرقس عادل، بمعاينة أماكن التصوير .

ويجرى مخرج العمل جلسات مكثفة تجمع النجوم ياسمين صبري ودياب وأحمد مجدي، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، استعداداً لانطلاق تصويره واختيار باقي فريق العمل الذين يشاركون فى البطولة

وفى سياق متصل، أوشك المؤلف مصطفى جمال هاشم على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى، حيث كتب المعالجة الدرامية للمسلسل السيناريست محمد سيد بشير، ومن المقرر أن يبدأ فى كتابة الحلقات المتبقية وتسليمها خلال شهر فبرايرعلى أقصى تقدير.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

Advertisements

يشار إلى أن سارة الشامى أخر أعمالها الرمضانية مشاركتها فى مسلسل "رحيم" للنجم ياسر جلال، ومسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة فى رمضان 2018 للمخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار







