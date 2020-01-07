"شغل محترم أوي".. أمير كرارة يهنئ محمد إمام على "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أمير كرارة، زميله محمد إمام عقب طرح الإعلان الرسمي لفيلم "لص بغداد"، الاثنين.

وغرّد كرارة عبر حسابه في "تويتر": "شغل محترم أوي في تريلر لص بغداد، مبروك أخويا محمد إمام، ربنا يكرمك ودايمًا متميز كعادتك، ومبروك لكل من قام على هذا العمل، وبإذن الله يكسر الدنيا".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، وأحمد رزق، الذي يظهر ضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.