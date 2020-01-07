مصطفى شعبان يعيد تجسيد دور لـ"الزعيم" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تعاقدت شركة "العدل جروب" مع الفنان مصطفى شعبان لتقديم دور البطولة في مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبدالقدوس لعرضه في رمضان 2020، والذي سبق أن قدمها الزعيم عادل إمام في فيلم حمل الاسم نفسه.

المسلسل من سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "أبو جبل"، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.