شاهد.. هكذا تحدثت اصالة منذ اشهر عن قصة ارتباطها بطارق العريان: “تمنيت ان يكون حبيبي وانا مرتبطة”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 06:53 صباحاً - قصة حب أصالة وطارق العريان كانت واحدة من أشهر زيجات الحب الناجحة في الوسط الفني والتي دامت لمدة 13 عامًا، وأثمرت عن إنجاب طفلين هما آدم وعلي، وكان الثنائي يحرص على التواجد معا بشكل مستمر ويلتقطا الصور التي تبين قصة الحب القوية بينهما.

وكانت اصالة وطارق العريان قد تحدثوا منذ اشهر مع الاعلامي اللبناني نيشان عن قصة اربتاطهما والتي بدأت من اسبانيا حيث اعترفت اصالة انها هي التي باشرت بالعلاقة قائلة “انا التي لفتت نظره لي وانا باسبانيا كنت مترتبطة صحيح انما قلت يا ليت هذا الشخص يكون حبيبي وزوجي”.

وكشفت اصالة عن الاتصال التي اعترفت فيه لطارق العريان بحبها بعد انفصالها عن زوجها الاول قائلة: “بحت له بمشاعري وقلت له الحقيقة تيتو انا كثير معجبة فيك تقريبا ان بحبك ونفسي كون معك وانزل على مصر وشوفك” كما اعترفت انها هي من طلبت الزواج منه ليرد عليها: “”بدي فكر.