يعالج ظاهرة التحرش.. فيلم سينمائي يمني بمشاركة فنانين جزائريين

الثلاثاء 7 يناير 2020

أنهى المخرج اليمني عمار الربصي، تجهيز العمل السينمائي الأول له، والذي حمل اسم “سما”، سوف يعرض قريباً.



وأوضح الربصي، أن الفيلم هو من رواية “بلاد بلا سماء” للروائي اليمني وجدي الأهدل.

وأضاف أن الفيلم تم تصوير أحداثه في مديرية الكيفان بالعاصمة الجزائرية الجزائر، قبل أكثر من 5 سنوات، ويؤدي أدوار الفيلم فنانيون من اليمن والجزائر، وهم: مصطفى سفراني، ونسيمة الوعل في دور سماء، والفنان اليمني توفيق الأضرعي في دور صاحب الدكانة، ونصر جودي في دور محقق الشرطة، وعلي حموش، وسليم العربي، وغيرهم.

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كتب سيناريو الفيلم الذي يتناول ظاهرة التحرش في الوطن العربي، عمار الربصي، ومدير التصوير الفلسطيني خالد زكي.

وتجري ترجمة الفيلم إلى الإنجليزية في القاهرة، ليتم عرضه قريباً.

يشار إلى أن المخرج عمار الربصي، الذي له عدة أعمال مسرحية، درس الإخراج السينمائي في الجزائر، ويحضر الدكتوراه حالياً في مصر، في الإخراج السينمائي.