نيتفلكس تطرح مسلسل Messiah عن المسيح الدجال.. بعد أزمة تجسيد سيدنا عيسى

الثلاثاء 7 يناير 2020

تسعى شبكة نيتفلكس دائمًا لـ طرح المسلسلات والأفلام، التى تثير الرأى العام من حولها، وكانت منذ حوالى شهر طرحت فيلم جديد يتجسد فيه السيد المسيح، ما أدى إلى قيام مجموعة من الأشخاص بعمل حملة لإزالة العمل من على الشبكة بسبب ظهور السيد المسيح عليه السلام "شاذ".



ولكن هذه المرة قامت الشبكة بطرح مسلسل يحمل اسم "Messiah" يتكون من 10 حلقات، تراوحت مدة الحلقة بين الـ40 والـ50 دقيقة، وذلك تزامنًا مع أول أيام السنة الجديد 2020، يوم 1 يناير الحالى، والعمل تدور أحداثه حول "المسيح الدجال"، الذى كما هو متعارف أنه نبى كاذب، يقال إنه سيأتى إلى الأرض ويحاول جذب الناس إلى اتباع الشيطان، وسيتم القضاء عليه بـ واسطة المسيح عيسى عليه السلام، حسب الأحاديث الإسلامية.

المسلسل بطولة ممثل يدعى مهدي دهبي، بلجيكى من أصل تونسى، والذى قام بالتحدث بـ3 لغات طوال المسلسل، وهم العربية والإنجليزية والعبرية، ودار المسلسل حول رد فعل العالم الحديث، بعد ظهور رجل يدعى أنه المسيح، في الشرق الأوسط، خاصة في دمشق، وبدأت أحداثه بـ إخبار المواطنين أنه سيخلصهم من "داعش"، ومن ثم تأتى عاصفة تتسبب فعلاً في هلاكهم، ثم يذهب بـ مجموعة من الأشخاص الذين اتبعوه إلى الحدود الفلسطينية، أو كما أظهرها المسلسل "إسرائيل"، ليترك المواطنين الذين اتبعوه، ويذهب إلى عمان ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ رحلة جديدة، مع قسيس كنيسة في ولاية تكساس، الذى أنقذ ابنته من إعصار مدمر.

ويستكشف متابعو المسلسل قصته من وجهات نظر متعددة، منها عميلة شابة من وكالة المخابرات الأمريكية "CIA"، وضابط إسرائيلى، وقسيس وابنته، ولاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، واستخدم اسم "المخلص" أو "الناجى"، في أغلب مشاهد مسلسل Messiah، وفى بعض المشاهد أشار إلى أنه ابن الله، وهو رسالته فى الأرض.

المسلسل استخدمت فيه اللغة العربية في أغلب مشاهده، بالإضافة إلى تلاوة بعض آيات القرآن، التي تؤكد صحة كلام المسيح الدجال، جنبا إلى جنب مع بعض آيات من الإنجيل، والتى نطق بها "المسيح"، ليجذب الناس إليه، وذلك فى سياق المسلسل.

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وحسبما يشاع منذ القدم أن المسيح الدجال سيرتدى ملابس صفراء، وهذا ما أكدته نيتفلكس طوال المسلسل، مهما قام "المسيح" بتغيير ملابسه، ألا أنه يعود من جديد إلى الملابس الصفراء، سواء للظهور في الرؤى أو مساعدة أي من الأشخاص.

ولم تكتفِ شبكة نيتفلكس بذلك فقط، بل إنها قامت بجعل "المسيح الدجال"، يقوم ببعض المعجزات، ففى بداية المسلسل قام بإحياء طفل من الموت بعد أن أصيب برصاصة قاتلة على سلم المسجد الأقصى، وفى نهاية حلقات المسلسل قام من جديد بـ إحياء شخصين من الموت، كما قام بالمشى على الماء، وبعض من الحيل الأخرى.

وكانت من ضمن اللحظات التي تضع المشاهدين في حيرة عندما أظهرت التحريات أن الشخص الذي يدعى في الأصل "بايام جولشيرى" ويدعى أنه "المسيح"، وله أخ، ودرس في جامعة أمريكية، ووالداه ماتا أثناء هروبهما من "العراق"، وله عم علمه السحر في صغره، كما أن له تاريخ في أحد مستشفيات الطب النفسى، حيث وصفت حالته بـ"المسيح" كما شخّصه الأطباء الذين عالجوه، حيث إنه متوهم بـ أنه المسيح.

بالإضافة إلى ذلك، حيرت شبكة نيتفلكس متابعى المسلسل من خلال استخدام اثنين من الأسماء، وهما، المسيح، والمسيح الدجال، وحصل المسلسل على تقييم وصل إلى 7.9 على موقع "imdb".

كما ظهر الممثل المصرى خالد أبو النجا كـ كومبارس مع نهاية الحلقة العاشرة والأخيرة، بـ مشهدين، ولم ينطق بهما ولا كلمة، في الموسم الأول من المسلسل، الذى لا يزال غير معروف إذا كان سيحصل على تجديد لـ موسم ثان أو لا، ولكن وفقا لخاتمة المسلسل المبهمة، فمن الواضح أنه سيكون له جزء ثان، ولكن لم تعلن نيتفلكس عن ذلك بعد.

مسلسل Messiah من بطولة الممثلة الأمريكية ميشيل موناجان، جون أورتيز، تومر سيسلي، ميليندا بيج هاملتون، ستيفانيا لافي أوين، سيد العلمي، جين آدامز، فيل ترافال، فارس لاندولسي، باربرا إيف هاريس، وغيرهم، وقام بإنتاج المسلسل مارك بورنيت وروما داونى اللذين قدما The Bible عام 2013.